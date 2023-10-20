Братчане направили в зону СВО теплые вещи, дроны и медикаменты

В сердце города, на проспекте Ленина, 29, произошла торжественная загрузка двух автомобилей УАЗ. Это был особый момент, когда активисты партии «Единая Россия» стояли на переднем плане истинной солидарности и поддержки.
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