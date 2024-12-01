В Минеральных Водах экстренно приземлился ранее взлетевший Superjet

Экстренную посадку сразу после вылета совершил самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» в аэропорту Минеральных Вод, 1 декабря сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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