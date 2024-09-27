ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Правильно, кто знает что у террористов на уме. Могут быть массовые казни.В Махачкале все к...
  • Юрий Шлыков
    Ну если ес подпрягся,то эти точно урегулируют.Саудовская Аравия...
  • Харченко Александр
    Пенсионеры должны завалить ЗеленкаВ Госдуме прокомм...

Расчет САУ 2С1 «Гвоздика» уничтожил пункт дронов ВСУ на херсонском направлении

Расчет САУ 2С1 «Гвоздика» уничтожил пункт дронов ВСУ на херсонском направлении

Расчет 122-миллиметровых самоходных орудий 2С1 «Гвоздика» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх