Расчет САУ 2С1 «Гвоздика» уничтожил пункт дронов ВСУ на херсонском направлении

Расчет 122-миллиметровых самоходных орудий 2С1 «Гвоздика» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил пункт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.
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