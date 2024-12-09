Глава МИД Турции: сирийский президент потерял контроль над страной не в одночасье У президента Сирии Башара Асада был шанс примириться с собственным народом, но он им не воспользовался.
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Глава МИД Турции: сирийский президент потерял контроль над страной не в одночасье У президента Сирии Башара Асада был шанс примириться с собственным народом, но он им не воспользовался.
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