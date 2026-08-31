Корнеев о «Рубине»: «Я пока не вижу даже близко, для чего сменили тренера»

Фото: rubin-kazan.ru Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев жестко высказался о выступлении казанского «Рубина» под руководством испанского специалиста Франка Артиги.
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