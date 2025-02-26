Национальный центр «Россия» запускает конкурс видеоэссе «Мечты о будущем»

Национальный центр «Россия» запускает всероссийский конкурс видеоэссе «Мечты о будущем». Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать команду единомышленников из пяти человек в одной из возрастных категорий: 14—16 или 17—18 лет.