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Национальный центр «Россия» запускает конкурс видеоэссе «Мечты о будущем»

Национальный центр «Россия» запускает конкурс видеоэссе «Мечты о будущем»

Национальный центр «Россия» запускает всероссийский конкурс видеоэссе «Мечты о будущем». Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать команду единомышленников из пяти человек в одной из возрастных категорий: 14—16 или 17—18 лет.

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