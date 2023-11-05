Председатель СК России поручил представить доклад по информации о применении недопустимых мер воспитания в детском саду Новосибирска

Следственными органами СК России по Новосибирской области по сообщению средств массовой информации о применении угроз и насилия работником детского сада в городе Новосибирске к воспитанникам организована процессуальная проверка.
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