🤝 «Нам нужно больше связей»: Спелеолог Акшамович о том, чего не хватает отношениям России и Сербии По словам генерального секретаря Спелеологического союза Сербии, сотрудника МЧС Сербии Уроша Акшамовича, странам не хватает более тесных связей и сотрудничества — во многом потому, что они разделены географически, а между ними находятся западные государства, которые пытаются препятствовать развитию этих отношений.