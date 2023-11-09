Месяц кровавой бойни: Лондон и Вашингтон заговорили о создании палестинского государства

Caltar Ни пиндосам,ни островитянам не выгодна Палестина,так что всё это пустой трёп! Вот если б всё это происходило около их границ,то ещё можно было б прислушаться,да и то с трудом верилось.

ГМ Георгий Михалев Самое главное палестинцам это государство нахрен не нужно и соседним арабским странам тоже. Так, что пора уже забыть и не муссировать этот бесполезный вопрос.