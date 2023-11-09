После кошмарного месяца на юге Израиля и в полосе Газы самое время, оглянувшись, поразмышлять о возможности и путях выхода из обострившегося ближневосточного кризиса.
Месяц кровавой бойни: Лондон и Вашингтон заговорили о создании палестинского государства
Комментарии
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Caltar
Ни пиндосам,ни островитянам не выгодна Палестина,так что всё это пустой трёп! Вот если б всё это происходило около их границ,то ещё можно было б прислушаться,да и то с трудом верилось.
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
Самое главное палестинцам это государство нахрен не нужно и соседним арабским странам тоже. Так, что пора уже забыть и не муссировать этот бесполезный вопрос.
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1 д.
николай владимирович владимирович
С помощью евреев США и ЕС, началась война на Украине. Теперь готовится плацдарм, для переезда Израиля на территорию Украины.
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1 д.
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