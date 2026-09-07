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SPLETNIK

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"Пытается встать на одну ступень с народом". В сети высмеяли Ксению Собчак, которая назвала себя "провинциалкой"

"Пытается встать на одну ступень с народом". В сети высмеяли Ксению Собчак, которая назвала себя "провинциалкой"

44-летнюю Ксению Собчак высмеяли в сети за то, что она назвала себя "провинциалкой"."Я сама как провинциалка знаю, что эти люди (провинциалы) будут землю [зубами грызть].

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