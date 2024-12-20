Японцы поблагодарили Путина за хорошие новости о подаренной ему собаке Юмэ

Читатели японской газеты «Санкэй» выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, узнав о состоянии собаки по кличке Юмэ, которую ему в 2012 году подарил губернатор японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ.
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