Открытые первенства по пауэрлифтингу и стрит-воркауту прошли в Шетском районе

В посёлке Агадырь Шетского района Фонд финансовой поддержки молодёжи Карагандинской области Jas Fund помог организовать открытые первенства по пауэрлифтингу и стрит-воркауту, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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