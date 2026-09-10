Бизнес Андрея Кончаловского столкнулся с огромными убытками

Две компании режиссера Андрея Кончаловского получили убытки на общую сумму свыше 20 млн рублей за 2025 год.
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