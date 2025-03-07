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Подполье: иностранцы вывозят из Николаева советские документы и чертежи

Подполье: иностранцы вывозят из Николаева советские документы и чертежи

Иностранцы вывозят касающуюся советских разработок документацию из украинского города Николаев, который являлся одним из центров кораблестроения СССР, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фурцев
Так разбомбите все архивы в Николаеве- а то опят ох и ах
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20 час.
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