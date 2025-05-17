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7-й сезон «Диких ужинов» ресторана BJÖRN

7-й сезон «Диких ужинов» ресторана BJÖRN

Ресторан северной кухни Björn представляет расписание седьмого сезона «Диких ужинов». 7 лет назад BJÖRN первым в России пригласил своих гостей на «Дикий ужин» – в импровизированный ресторан под открытым небом, где единственным источником термообработки является открытый огонь, блюда готовятся из сезонных продуктов, а подача не уступает ресторанной.

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