7-й сезон «Диких ужинов» ресторана BJÖRN

Ресторан северной кухни Björn представляет расписание седьмого сезона «Диких ужинов». 7 лет назад BJÖRN первым в России пригласил своих гостей на «Дикий ужин» – в импровизированный ресторан под открытым небом, где единственным источником термообработки является открытый огонь, блюда готовятся из сезонных продуктов, а подача не уступает ресторанной.