Театр абсурда

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  • лина любимцева
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«Припрятанный газ»: у ЕС есть рискованный план по предотвращению зимнего энергетического кризиса – Bloomberg

«Припрятанный газ»: у ЕС есть рискованный план по предотвращению зимнего энергетического кризиса – Bloomberg

Примерно в 100 километрах от границы Украины с Европейским союзом (Польшей) огромный конгломерат труб и насосов намекает на то, что именно станет важной частью усилий блока по обеспечению безопасности энергопоставок и противодействию Москве.

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