Резко передумали? Финны отклонили решение о закрытии границы с Россией

В Финляндии заявили о том, что решение о закрытии границы с Россией пока приостановили.Замканцлера юстиции финского правительства Микко Пумалайнен сообщил о том, что была приостановлена подготовка решений, которые ужесточают ограничения на границе с Россией.
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