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Газета.ру

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Уоррен Баффет покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет покинул пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway

Уоррен Баффет решил покинуть пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционного холдинга.

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