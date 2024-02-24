Первое Новолуние весны в марте 2024: дата и время, особенности и возможности суток, что можно и нельзя делать – как загадать желание на молодую луну Алиса БронскаяВ первый месяц весны 2024 года, марте, все мы переживем волшебное время — Первое Новолуние.