Релиз Delta Force на мобильных устройствах принес разработчикам солидную пр...

Релиз Delta Force на мобильных устройствах принес разработчикам солидную прибыльШутер Delta Force от студии Team Jade достиг впечатляющего финансового рубежа – игра заработала более 100 миллионов долларов исключительно на мобильных устройствах.
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