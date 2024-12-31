Бойцы ВС РФ рассказали, как отмечают Новый год на позициях в зоне СВО

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Российские военнослужащие даже на фронте не теряют настроения. На позициях в зоне спецоперации группа танкистов группировки «Днепр» организовала новогоднее празднование с поздравлениями и подарками, заявил боец с позывным «Моцарт».
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