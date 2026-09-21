Рассказы на ночь для сна взрослым

1. Поезд через синий туман Ночной экспресс никогда не спешит. Его размеренный, убаюкивающий ход подчинен особому закону: стрелки часов внутри вагона словно теряют свою механическую жесткость, становясь мягкими, текучими и необязательными.
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