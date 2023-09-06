Юрий Кот Помню, как эта история наделала много шума. Над Красной площадью таджики запустили флаг Украины Юрий Кот13 мая Казалось бы, ну шарики над сердцем столицы.
Украинский флаг на Красной площади
Комментарии
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Сергей Федотов
Да и хрен с ними. "насколько всё равно людям вокруг". И правильно. Не нужно сравнивать себя с хохлами, тем более уподобляться им. Мы не в Киеве. И мы не оскотинившиеся хохлы. В данном случае игнор сего действия для них хуже, чем наше возмущение. Лилианна права, жовтый блакит - символика даунов. А что с даунов взять?
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4 час.
Михаил Сартин
В Севастополе такой фокус-бы не прошел.
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3 час.
Tania Еременко
Тажиков, запустивших укрофлаг, надо было бы сразу отправить на Украину.
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3 час.
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