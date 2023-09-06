Медвежий угол

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Украинский флаг на Красной площади

Украинский флаг на Красной площади

Юрий Кот Помню, как эта история наделала много шума.   Над Красной площадью таджики запустили флаг Украины Юрий Кот13 мая Казалось бы, ну шарики над сердцем столицы.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Да и хрен с ними. &quot;насколько всё равно людям вокруг&quot;. И правильно. Не нужно сравнивать себя с хохлами, тем более уподобляться им. Мы не в Киеве. И мы не оскотинившиеся хохлы. В данном случае игнор сего действия для них хуже, чем наше возмущение. Лилианна права, жовтый блакит - символика даунов. А что с даунов взять?
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