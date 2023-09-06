Украинский флаг на Красной площади

Сергей Федотов

Да и хрен с ними. "насколько всё равно людям вокруг". И правильно. Не нужно сравнивать себя с хохлами, тем более уподобляться им. Мы не в Киеве. И мы не оскотинившиеся хохлы. В данном случае игнор сего действия для них хуже, чем наше возмущение. Лилианна права, жовтый блакит - символика даунов. А что с даунов взять?