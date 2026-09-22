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Царьград

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В Кузбассе ужесточат правила для мигрантов после победы Аксёненко

В Кузбассе ужесточат правила для мигрантов после победы Аксёненко

Новосибирское отделение «Справедливой России» предлагает ужесточить правила для трудовых мигрантов: запретить им приезжать с семьями, закрепить за одним работодателем и ввести ответственность компаний за нарушения сотрудников.

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