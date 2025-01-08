Заноза
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Заноза

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  • В С
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Невоенный анализ 8 января 2025

Невоенный анализ 8 января 2025

Александр Роджерс Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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