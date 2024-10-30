Учёные восстановили лицо умершей 400 лет назад "девушки-вампира" из Польши

Трёхмерная печать помогла учёным узнать, как выглядели жители Европы полтысячелетия назад.Оскару Нильссону, являющемуся археологом и скульптором из Швеции, удалось восстановить лицо "девушки-вампира", которая была захоронена в Польше в XVII веке.