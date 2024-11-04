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Царьград

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Посол Келин: СВО завершится достижением России поставленных целей

Посол Келин: СВО завершится достижением России поставленных целей

Дипломат назвал единственный возможный итог спецоперации и рассказал, что будет после её завершения с Украиной.

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