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Царьград

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Студенты из 19 регионов собрали 5593 грузовика на КАМАЗе

Студенты из 19 регионов собрали 5593 грузовика на КАМАЗе

В юбилейном трудовом сезоне на ПАО «КАМАЗ» приняли участие 330 студентов из 19 регионов, в том числе 19 учащихся Южно-Уральского государственного технического колледжа, при участии которых выпущено 5 593 грузовых автомобиля.

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