В Банке России это объясняют увеличением интереса граждан к инвестициям и новым источникам доходов.Количество финансовых пирамид в России выросло до исторического максимума, в Банке России это объясняют увеличением интереса граждан к инвестициям и новым источникам доходов.
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