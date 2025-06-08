Токаев назначил Даурена Косанова новым министром обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел значительные кадровые изменения: назначил Даурена Косанова министром обороны, заменив Руслана Жаксылыкова, и освободил от должности министра транспорта Марата Карабаева.
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