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Путин отметил, что страны СНГ единодушно выступают за многополярный миропорядок

Путин отметил, что страны СНГ единодушно выступают за многополярный миропорядок

РИА Новости/Гавриил Григоров Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) выступают за многополярный миропорядок.

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