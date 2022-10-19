«Тобол» оштрафован на матч без зрителей из-за поведения босса «Актобе» Хамбарова

«Тобол» и «Каспий» проведут свои следующие домашние матчи без зрителей. Костанайский клуб оштрафован за то, что допустил в матче с «Актобе» (1:0) выход на поле постороннего лица, угрожавшего физической расправой и показывавшего оскорбительные жесты официальному лицу матча.
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