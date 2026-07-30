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ЧЕ-2026. Юноши (U18). 1/4 финала. Греция встретится с Испанией, Франция сыграет с Германией и другие матчи

Греция встретится с Испанией. Франция сыграет с Германией. Чемпионат Европы Юноши (U18) Италия, Тренто Плей-офф  1/4 финала Израиль – Словения 29 июля.

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