Беглов поручил благоустроить сквер на проспекте Луначарского с учетом мнения жителей

Губернатор Петербурга провел личную встречу с местными жителями. Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов распорядился разработать проект благоустройства сквера на проспекте Луначарского и в ходе обсуждений документа с местными жителями учесть их пожелания.