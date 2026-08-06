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Психолог Шпагина: уверенный курьер-мошенник создаёт ложное чувство безопасности

Психолог Шпагина: уверенный курьер-мошенник создаёт ложное чувство безопасности

Доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, психолог Елена Шпагина рассказала, что личный визит курьера-мошенника может усиливать доверие жертвы и создавать ложное ощущение безопасности.

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