Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Самое грустное в этой истории то, что некоторые из местных жителей встали на сторону мигрантов, называя дружинников Общины бездельниками"

"Самое грустное в этой истории то, что некоторые из местных жителей встали на сторону мигрантов, называя дружинников Общины бездельниками"

КОПЕЙСК: торговцы фруктами и овощами работают без документов, не соблюдая санитарные нормы, нападая на наших соратников.

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Комментарии
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виктор климахин
Вот   и  за   таких    жалостливых    сукиных  шакалов    и    ведут   себя    черножопые    чурки   мигранты    басмачи   исламисты   как    шакалы   и  шелудивые  псы     Они   нас    не  жалели    и  не  будут   эти   продажные  твари    всех  Россиян   выгнали    убивали   насиловали    и  прститутки   их  жалеют    и  жопу  подставляют   ТОЛЬКО  УБИВАТЬ  ВСЕХ  ЧЕРНОЖОПЫХ  МИГРАНТОВ   ЧУРОК   БАСМАЧЕЙ    ИСЛАМИСТОВ    ВРЕДА  НЕ  БУДЕТ    ТОЛЬКО  ПОЛЬЗА    а  заступников   подстилок   черножопых    и  тех    кто   променял  наших  парней  на  черножопых    отправить    пожизненно   на  каторжные  работы
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1 час.
Кошмар
Защищают мигрантов только те, кто на них, или вместе с ними,  доходы имеет.
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11 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
продавец практически не говорит на русском языке, сам без паспорта РФ, есть гражданство Азербайджана. Каким образом он работает реализатором – большой вопрос. Но самое грустное в этой истории то, что некоторые из местных жителей встали на сторону мигрантов, называя дружинников Общины бездельниками. Были даже предложения «идти на СВО и там всё доказывать, а бедных приезжих не трогать».У нас много есть без мозглых тварей,вот они и защищают азеров и урюков
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8 мин.

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