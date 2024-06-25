КОПЕЙСК: торговцы фруктами и овощами работают без документов, не соблюдая санитарные нормы, нападая на наших соратников.
"Самое грустное в этой истории то, что некоторые из местных жителей встали на сторону мигрантов, называя дружинников Общины бездельниками"
Комментарии
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виктор климахин
Вот и за таких жалостливых сукиных шакалов и ведут себя черножопые чурки мигранты басмачи исламисты как шакалы и шелудивые псы Они нас не жалели и не будут эти продажные твари всех Россиян выгнали убивали насиловали и прститутки их жалеют и жопу подставляют ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА а заступников подстилок черножопых и тех кто променял наших парней на черножопых отправить пожизненно на каторжные работы
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1 час.
Кошмар
Защищают мигрантов только те, кто на них, или вместе с ними, доходы имеет.
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11 мин.
ЕА
Евгений Алексеенко
продавец практически не говорит на русском языке, сам без паспорта РФ, есть гражданство Азербайджана. Каким образом он работает реализатором – большой вопрос. Но самое грустное в этой истории то, что некоторые из местных жителей встали на сторону мигрантов, называя дружинников Общины бездельниками. Были даже предложения «идти на СВО и там всё доказывать, а бедных приезжих не трогать».У нас много есть без мозглых тварей,вот они и защищают азеров и урюков
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8 мин.
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