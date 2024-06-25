"Самое грустное в этой истории то, что некоторые из местных жителей встали на сторону мигрантов, называя дружинников Общины бездельниками"

виктор климахин Вот и за таких жалостливых сукиных шакалов и ведут себя черножопые чурки мигранты басмачи исламисты как шакалы и шелудивые псы Они нас не жалели и не будут эти продажные твари всех Россиян выгнали убивали насиловали и прститутки их жалеют и жопу подставляют ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ВРЕДА НЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА а заступников подстилок черножопых и тех кто променял наших парней на черножопых отправить пожизненно на каторжные работы

Кошмар Защищают мигрантов только те, кто на них, или вместе с ними, доходы имеет.