Специалисты проверили качество семян в городе Кимры

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям было проведено фитосанитарное контрольное (надзорное) мероприятие в городе Кимры Тверской области.
Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям было проведено фитосанитарное контрольное (надзорное) мероприятие в городе Кимры Тверской области.
Свежие комментарии