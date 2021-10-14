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Специалисты проверили качество семян в городе Кимры

Специалисты проверили качество семян в городе Кимры

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и  Ярославской областям было проведено фитосанитарное контрольное (надзорное) мероприятие в городе Кимры Тверской области.

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