Тело утонувшего подростка обнаружили в Приморье

Водолазы обнаружили тело утонувшего подростка в Приморье, сообщила пресс-служба прокуратуры региона."Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания", – говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии