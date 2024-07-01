Тело утонувшего подростка обнаружили в Приморье

Водолазы обнаружили тело утонувшего подростка в Приморье, сообщила пресс-служба прокуратуры региона."Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания", – говорится в сообщении.