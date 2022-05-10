За что Левитана отстранили от радиоэфира после войны?

В 6 утра 9 мая из всех радиоприемников Советского Союза звучали такие долгожданные слова: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена».
В 6 утра 9 мая из всех радиоприемников Советского Союза звучали такие долгожданные слова: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена».
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