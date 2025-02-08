В НИИ имени Джанелидзе назвали выписку тяжелораненого бойца СВО запланированной

В Санкт-Петербурге военнослужащему СВО, потерявшему сознание после выписки, была оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Джанелидзе.
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