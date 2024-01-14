Ансамбль из Лихославльского округа отправился на фестиваль в Тамбовскую область

Образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Крупица» Лихославльской детской школы искусств 12-13 января принимает участие в VII Межрегиональном межведомственном детском фольклорном фестивале «Зимние святки» в Тамбовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии