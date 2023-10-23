Семак — об ударе локтем Клаудиньо: «Есть игра жёсткая, а есть грубая»

Тренер признался, что в некоторых моментах просто не понимает трактовку правил. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его удивило решение судей по эпизоду с Рахмановичем и Клаудиньо в матче 12 тура чемпионата России против «Крыльев Советов».