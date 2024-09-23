СК разоблачил двух мужчин в Москве, запугивавших пентаграммами военкоров

В октябре 2023 года неизвестные предприняли попытку запугать военных корреспондентов в Москве, рисуя пентаграммы с угрожающей символикой на входных дверях в их квартиры и расставляя свечи в подъездах по месту жительства репортеров.
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