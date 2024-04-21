Венгерский премьер отказывается признать суверенитет Украины Ирэн ОрлонскаяВ своем выступлении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение о том, что Украину нельзя считать полностью суверенным государством в силу ее зависимости от помощи со стороны США и Евросоюза.