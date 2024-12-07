С начала года в Петербурге ввели более двух миллионов квадратов жилья

Это 37 домов на 2893 квартиры и 25 объектов социальной инфраструктуры С начала 2024 года в Северной столице построено 2,37 миллионов квадратов жилья, что подтверждает выполнение плановых нормативов нацпроекта «Жилье и городская среда».
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