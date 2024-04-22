В Карелии объявили войну «наливайкам»

Депутаты карельского парламента провели круглый стол для обсуждения нового ограничительного законопроекта В Заксобрании Карелии состоялось предварительное обсуждение законопроекта об ограничении деятельности круглосуточных точек реализации слабоалкогольных напитков, в народе называемых ….
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