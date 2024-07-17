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Русская весна

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Ударом ВСУ в Белгородской области убита молодая семья

Ударом ВСУ в Белгородской области убита молодая семья

Сегодня ударом ВСУ в Белгородской области снова убиты мирные жители. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в районе хутора Церковный украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара.

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