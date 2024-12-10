Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке: «Дорогой Леброн, попросись из «Лейкерс». Эй Ди, последуй его примеру»

«Дорогой Леброн, попросись из команды. Дорогой Эй Ди, последуй его примеру. Это мое рождественское пожелание для «Лейкерс», которые потеряли Лос-Анджелес в пользу «Доджерс», потеряли сезон из-за паршивого состава и проиграли с разницей в 41 очко Пэту Райли.