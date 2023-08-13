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Дирк Новицки, Дуэйн Уэйд, Пау Газоль и Тони Паркер введены в Зал славы

Чемпион НБА-2011 в составе «Далласа» Дирк Новицки, двукратный чемпион в составе «Лейкерс» Пау Газоль, четырехкратный чемпион в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер и трехкратный обладатель Кубка Ларри О’Брайена с «Майами» Дуэйн Уэйд введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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