Экс-глава ЦРУ: Россию необходимо «вернуть» к европейской модели

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что Россию необходимо «вернуть» к европейской, а не азиатской модели.